Шагидулина (Киньшина) Наталья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шагидулина (Киньшина) Наталья Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.04.1949

Дата смерти

18.10.2001

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1949

Отец: Киньшин Сергей Степанович

Мать: Киньшина Мария Ивановна

Рождение ребёнка
23.07.1967

Сын: Шагидулин Андрей Рафаилович

Отец ребёнка: Шагидулин Рафаил Салимович

Рождение ребёнка
31.05.1971

Сын: Шагидулин Сергей Рафаилович

Отец ребёнка: Шагидулин Рафаил Салимович

Рождение ребёнка
30.11.1980

Дочь: Шагидулина Светлана Рафаиловна

Отец ребёнка: Шагидулин Рафаил Салимович

Смерть
18.10.2001
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