Семёнов Анисим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семёнов Анисим

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Семёнов Василий

Мать: Семёнова Евдокия Афанасьева

Рождение ребёнка
25.12.1901

Дочь: Клавдия Анисимовна

Мать ребёнка: Семёнова Ольга

Рождение ребёнка
Около ?.09.1905

Дочь: Софья Анисимовна

Мать ребёнка: Семёнова Ольга

Ханево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
22.04.1916

Сын: Семёнов Николай Анисимович

Мать ребёнка: Семёнова Ольга

Ханево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
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