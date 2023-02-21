Семёнов Анисим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Семёнов Василий
Рождение ребёнка
25.12.1901
Дочь: Клавдия Анисимовна
Мать ребёнка: Семёнова Ольга
Рождение ребёнка
Около ?.09.1905
Дочь: Софья Анисимовна
Мать ребёнка: Семёнова Ольга
Рождение ребёнка
22.04.1916
Сын: Семёнов Николай Анисимович
Мать ребёнка: Семёнова Ольга
Смерть
Неизвестно