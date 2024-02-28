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Барышникова Федора Ивановна

Место рождения

Костино, Алапаевское, Свердловская область

Дата рождения

1893 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Костино, Алапаевское, Свердловская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Барышников Павел Степанович

Отец ребёнка: Барышников Степан Евграфович

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Барышникова Мария Степановна

Отец ребёнка: Барышников Степан Евграфович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барышников Степан Евграфович

Смерть
Неизвестно
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