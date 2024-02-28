Барышникова Федора Ивановна
Место рождения
Дата рождения1893 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Сын: Барышников Павел Степанович
Отец ребёнка: Барышников Степан Евграфович
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Барышникова Мария Степановна
Отец ребёнка: Барышников Степан Евграфович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно