Коврижных (Щербинина) Марья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Щербинин Петр
Рождение ребёнка
1800
Сын: Коврижных Федот Семенович
Отец ребёнка: Коврижных Семен
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Акилина
Отец ребёнка: Коврижных Семен
Рождение ребёнка
1808
Сын: Коврижных Никита
Отец ребёнка: Коврижных Семен
Рождение ребёнка
1810
Сын: Коврижных Селеверст
Отец ребёнка: Коврижных Семен
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Ульяна
Отец ребёнка: Коврижных Семен
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Домника
Отец ребёнка: Коврижных Семен
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Коврижных Семен
Смерть
Неизвестно