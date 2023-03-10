Коврижных (Щербинина) Марья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коврижных (Щербинина) Марья Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Щербинин Петр

Мать: Щербинина Стефанида Петровна

Рождение ребёнка
1800

Сын: Коврижных Федот Семенович

Отец ребёнка: Коврижных Семен

Коврижская 2-я, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Акилина

Отец ребёнка: Коврижных Семен

Коврижская 2-я, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1808

Сын: Коврижных Никита

Отец ребёнка: Коврижных Семен

Коврижская 2-я, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1810

Сын: Коврижных Селеверст

Отец ребёнка: Коврижных Семен

Коврижская 2-я, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Ульяна

Отец ребёнка: Коврижных Семен

Коврижская 2-я, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Домника

Отец ребёнка: Коврижных Семен

Коврижская 2-я, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Коврижных Семен

Коврижская 2-я, Котельнический уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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