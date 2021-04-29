Ковальчук (Головко) Валентина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.05.1960
Дата смерти29.04.2021
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1960
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.08.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ковальчук Геннадий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ковальчук Геннадий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.04.2021