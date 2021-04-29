Ковальчук (Головко) Валентина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковальчук (Головко) Валентина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.05.1960

Дата смерти

29.04.2021

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

1962 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1960

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.08.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ковальчук Геннадий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ковальчук Геннадий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковальчук Геннадий Петрович

Смерть
29.04.2021
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