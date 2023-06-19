Дьячков Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смерти1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Сын: Дьячков Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Вера Парфириевна
Рождение ребёнка
1903
Сын: Дьячков Александр Николаевич
Мать ребёнка: Вера Парфириевна
Рождение ребёнка
1907
Сын: Дьячков Николай Николаевич
Мать ребёнка: Вера Парфириевна
Рождение ребёнка
02.04.1910
Мать ребёнка: Вера Парфириевна
Смерть
1942