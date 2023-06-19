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Дьячков Николай Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Дьячков Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Вера Парфириевна

Рождение ребёнка
1903

Сын: Дьячков Александр Николаевич

Мать ребёнка: Вера Парфириевна

Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Дьячков Николай Николаевич

Мать ребёнка: Вера Парфириевна

Рождение ребёнка
02.04.1910

Сын: Дьячков Борис Николаевич

Мать ребёнка: Вера Парфириевна

Иваново, Иваново, Ивановская область
Смерть
1942