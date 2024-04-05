Kozka/Kosko (Zalewska) Konstancja Около 1871 — найти родственников по фамилии на Familio
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Kozka/Kosko (Zalewska) Konstancja

Место рождения

Ostrów Maz

Дата рождения

Около 1871

Дата смерти

Около 1896

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871

Отец: Zalewski Bogumił

Мать: Zalewska (Przastek) Ewa

Ostrów Maz
Бракосочетание
16.01.1889

Муж: Kuzka Antoni Julian

Ostrów Maz akt 1/1889
Рождение ребёнка
07.09.1890

Сын: Kosko Mateusz

Отец ребёнка: Kuzka Antoni Julian

Ostrów Mz akt 289/1890
Рождение ребёнка
14.01.1893

Сын: Kosko Wacław

Отец ребёнка: Kuzka Antoni Julian

Ostrów Maz akt 36/1893
Рождение ребёнка
14.12.1894

Дочь: (Kuska/Kosko) Marianna Kosko/

Отец ребёнка: Kuzka Antoni Julian

Ostrów Maz akt 464/1894
Смерть
Около 1896
Ostrów Maz

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