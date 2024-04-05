Kozka/Kosko (Zalewska) Konstancja
Место рожденияOstrów Maz
Дата рожденияОколо 1871
Дата смертиОколо 1896
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871
Отец: Zalewski Bogumił
Мать: Zalewska (Przastek) Ewa
Ostrów Maz
Бракосочетание
16.01.1889
Муж: Kuzka Antoni Julian
Ostrów Maz akt 1/1889
Рождение ребёнка
07.09.1890
Сын: Kosko Mateusz
Отец ребёнка: Kuzka Antoni Julian
Ostrów Mz akt 289/1890
Рождение ребёнка
14.01.1893
Сын: Kosko Wacław
Отец ребёнка: Kuzka Antoni Julian
Ostrów Maz akt 36/1893
Рождение ребёнка
14.12.1894
Дочь: (Kuska/Kosko) Marianna Kosko/
Отец ребёнка: Kuzka Antoni Julian
Ostrów Maz akt 464/1894
Смерть
Около 1896
Ostrów Maz