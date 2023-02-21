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Припоров Александр Луппович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1884

Дата смерти

26.04.1938

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1884

Отец: Припоров Лупп Михайлович

Мать: Припорова Мария Фёдоровна

Рождение ребёнка
27.05.1907

Дочь: Припорова Александра Александровна

Мать ребёнка: Припорова Мария Фёдоровна

Рождение ребёнка
1930

Сын: Припоров Александр (Адольф) Александрович

Мать ребёнка: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Припорова Вера Дмитриевна

Смерть
26.04.1938
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