Припоров Александр Луппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.10.1884
Дата смерти26.04.1938
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1884
Рождение ребёнка
27.05.1907
Дочь: Припорова Александра Александровна
Мать ребёнка: Припорова Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
1930
Сын: Припоров Александр (Адольф) Александрович
Мать ребёнка: не указана
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.04.1938