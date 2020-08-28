Калинников Сергей Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинников Сергей Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.10.1960

Дата смерти

28.08.2020

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.06.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Калинникова Марина Владимировна

Смерть
28.08.2020
Шадринск, город Шадринск, Курганская область
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