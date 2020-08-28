Калинников Сергей Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.10.1960
Дата смерти28.08.2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.06.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Калинникова Марина Владимировна
Смерть
28.08.2020
Шадринск, город Шадринск, Курганская область