Антипова Светлана Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.06.1953
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.02.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Васильев Владимир Александрович
Иваново, Иваново, Ивановская область
Смерть
Неизвестно