Васильева (Мельгина) Ирина Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева (Мельгина) Ирина Карповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мельгин Карп Кириллович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Василий Иванович

Отец ребёнка: Васильев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Михаил Иванович

Отец ребёнка: Васильев Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Иван

Смерть
Неизвестно
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