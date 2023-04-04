Васильева (Мельгина) Ирина Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мельгин Карп Кириллович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Василий Иванович
Отец ребёнка: Васильев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Васильев Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Васильев Иван
Смерть
Неизвестно