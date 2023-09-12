Игонина Екатерина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.08.1909
Сын: Игонин Александр Васильевич
Отец ребёнка: Игонин Василий Михайлович
Рождение ребёнка
18.08.1915
Дочь: Наталия Васильевна
Отец ребёнка: Игонин Василий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно