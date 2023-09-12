Игонина Екатерина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игонина Екатерина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.08.1909

Сын: Игонин Александр Васильевич

Отец ребёнка: Игонин Василий Михайлович

Рождение ребёнка
18.08.1915

Дочь: Наталия Васильевна

Отец ребёнка: Игонин Василий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игонин Василий Михайлович

Смерть
Неизвестно
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