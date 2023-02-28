Карнаухова (Мельникова) Валентина Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения12.11.1931
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1931
Отец: Мельников Дмитрий
Рождение ребёнка
27.06.1955
Сын: Карнаухов Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Карнаухов Николай Иванович
Уссурийск, Уссурийский, Приморский край
Рождение ребёнка
09.10.1957
Дочь: Карнаухова Галина Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно