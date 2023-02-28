Карнаухова (Мельникова) Валентина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карнаухова (Мельникова) Валентина Дмитриевна

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Место рождения

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

12.11.1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1931

Отец: Мельников Дмитрий

Мать: Мельник Анастасия Петровна

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
27.06.1955

Сын: Карнаухов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Карнаухов Николай Иванович

Уссурийск, Уссурийский, Приморский край
Рождение ребёнка
09.10.1957

Дочь: Карнаухова Галина Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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