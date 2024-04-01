Skorve (Hovda) Herborg Johannesdatter — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиSkorve (Hovda) Herborg Johannesdatter

Skorve (Hovda) Herborg Johannesdatter

avatar

Место рождения

Evanger

Дата рождения

24.02.1858

Дата смерти

03.03.1940

Пол

Женский

Отец

1809 г.р.

Мать

1829 г.р.

Муж

1853 г.р.

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1858

Отец: Hovda Johannes Johannesson

Мать: Hovda (Helland) Anna Nilsdatter

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1878

Муж: Skorve Jakob Ivarson

Рождение ребёнка
10.06.1879

Дочь: Gulliksen (Skorve) Brita Jakobsdatter

Отец ребёнка: Skorve Jakob Ivarson

Рождение ребёнка
23.05.1881

Сын: Skorve Ivar Jakobson

Отец ребёнка: Skorve Jakob Ivarson

Рождение ребёнка
21.10.1882

Сын: Skorve Jacob Jakobson

Отец ребёнка: Skorve Jakob Ivarson

Рождение ребёнка
11.08.1884

Сын: Skorve Brynjulv Jakobson

Отец ребёнка: Skorve Jakob Ivarson

Рождение ребёнка
07.10.1885

Сын: Skorve Annanias Jakobson

Отец ребёнка: Skorve Jakob Ivarson

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Skorve (Skorve) Marta

Отец ребёнка: Skorve Jakob Ivarson

Рождение ребёнка
06.03.1889

Дочь: Horvei (Skorve) Marta-Ii Jakobsdatter

Отец ребёнка: Skorve Jakob Ivarson

Рождение ребёнка
02.04.1894

Сын: Skorve Herman Jakobson

Отец ребёнка: Skorve Jakob Ivarson

Рождение ребёнка
1895

Сын: Skorve Ole Jakobson

Отец ребёнка: Skorve Jakob Ivarson

Рождение ребёнка
29.07.1895

Сын: Skorve Nils Jakobson

Отец ребёнка: Skorve Jakob Ivarson

Рождение ребёнка
04.08.1897

Сын: Skorve Ole-Ii Jakobson

Отец ребёнка: Skorve Jakob Ivarson

Рождение ребёнка
12.12.1900

Сын: Skorve Konrad Jakobson

Отец ребёнка: Skorve Jakob Ivarson

Смерть
03.03.1940
Похороны
1940

Мы используем куки для улучшения работы сайта.