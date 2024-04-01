Skorve (Hovda) Herborg Johannesdatter
Место рожденияEvanger
Дата рождения24.02.1858
Дата смерти03.03.1940
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1858
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1878
Муж: Skorve Jakob Ivarson
Рождение ребёнка
10.06.1879
Дочь: Gulliksen (Skorve) Brita Jakobsdatter
Отец ребёнка: Skorve Jakob Ivarson
Рождение ребёнка
23.05.1881
Сын: Skorve Ivar Jakobson
Отец ребёнка: Skorve Jakob Ivarson
Рождение ребёнка
21.10.1882
Отец ребёнка: Skorve Jakob Ivarson
Рождение ребёнка
11.08.1884
Отец ребёнка: Skorve Jakob Ivarson
Рождение ребёнка
07.10.1885
Отец ребёнка: Skorve Jakob Ivarson
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Skorve (Skorve) Marta
Отец ребёнка: Skorve Jakob Ivarson
Рождение ребёнка
06.03.1889
Дочь: Horvei (Skorve) Marta-Ii Jakobsdatter
Отец ребёнка: Skorve Jakob Ivarson
Рождение ребёнка
02.04.1894
Отец ребёнка: Skorve Jakob Ivarson
Рождение ребёнка
1895
Сын: Skorve Ole Jakobson
Отец ребёнка: Skorve Jakob Ivarson
Рождение ребёнка
29.07.1895
Сын: Skorve Nils Jakobson
Отец ребёнка: Skorve Jakob Ivarson
Рождение ребёнка
04.08.1897
Отец ребёнка: Skorve Jakob Ivarson
Рождение ребёнка
12.12.1900
Отец ребёнка: Skorve Jakob Ivarson
Смерть
03.03.1940
Похороны
1940