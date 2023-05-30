Артамонов Валентин Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артамонов Валентин Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Артамонов Олег Валентинович

Мать ребёнка: Артамонова Татьяна Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Артамонов Александр Валентинович

Мать ребёнка: Артамонова Татьяна Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Артамонова Татьяна Павловна

Смерть
Неизвестно