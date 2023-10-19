Шевченко Татьяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевченко Татьяна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.04.1976

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1976

Отец: Шевченко Александр

Мать: Тамара Федоровна

Рождение ребёнка
26.09.1999

Сын: Козачук Владимир Александрович

Отец ребёнка: Козачук Александр Петрович

Рождение ребёнка
19.03.2003

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козачук Александр Петрович

Рождение ребёнка
02.08.2008

Дочь: Козачук Тамара Александровна

Отец ребёнка: Козачук Александр Петрович

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