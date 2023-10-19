Шевченко Татьяна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.04.1976
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1976
Отец: Шевченко Александр
Мать: Тамара Федоровна
Рождение ребёнка
26.09.1999
Сын: Козачук Владимир Александрович
Отец ребёнка: Козачук Александр Петрович
Рождение ребёнка
19.03.2003
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Козачук Александр Петрович
Рождение ребёнка
02.08.2008
Дочь: Козачук Тамара Александровна
Отец ребёнка: Козачук Александр Петрович