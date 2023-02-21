Рожкова (Неизвестно) Елена
Место рожденияс. Молоково, Калининская область
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Молоково, Калининская область
Рождение ребёнка
07.07.1909
Отец ребёнка: Рожков Алексей Егорович
Молоково, Молоковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1917
Сын: Рожков Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Рожков Алексей Егорович
с.Молоково, Калининская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рожкова Надежда Алексеевна
Отец ребёнка: Рожков Алексей Егорович
с. Молоково, Калининская область
Смерть
Неизвестно