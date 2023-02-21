Рожкова (Неизвестно) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рожкова (Неизвестно) Елена

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Место рождения

с. Молоково, Калининская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Молоково, Калининская область
Рождение ребёнка
07.07.1909

Сын: Рожков Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Рожков Алексей Егорович

Молоково, Молоковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Рожков Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Рожков Алексей Егорович

с.Молоково, Калининская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рожков Алексей Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рожкова Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: Рожков Алексей Егорович

с. Молоково, Калининская область
Смерть
Неизвестно
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