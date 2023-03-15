Тихонов Ион
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Тихонов Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Рождение ребёнка
1903
Сын: Тихонов Ксенофонт
Мать ребёнка: Тихонова ?
Рождение ребёнка
1905
Сын: Тихонов Сергей
Мать ребёнка: Тихонова ?
Рождение ребёнка
1910
Рождение ребёнка
1912
Работа или профессия
С 1917
пастух
Смерть
Неизвестно