Тихонов Ион — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихонов Ион

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Тихонов Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Тихонов ?

Мать ребёнка: Тихонова ?

Рождение ребёнка
1903

Сын: Тихонов Ксенофонт

Мать ребёнка: Тихонова ?

Кандиевка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Тихонов Сергей

Мать ребёнка: Тихонова ?

Кандиевка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Тихонов ?

Мать ребёнка: Тихонова ?

Кандиевка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Тихонов ?

Мать ребёнка: Тихонова ?

Кандиевка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Работа или профессия
С 1917
пастух
Смерть
Неизвестно
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