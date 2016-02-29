Лютов Игорь Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лютов Игорь Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.04.1963

Дата смерти

29.02.2016

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1963

Отец: Лютов Владимир Алексеевич

Мать: Лютова Нина Семёновна

Рождение ребёнка
07.01.1994

Дочь: Лютова Валерия Игоревна

Мать ребёнка: Лютова Ирина Николаевна

Красково, Люберцы, Московская область
Смерть
29.02.2016
Лыткарино, Лыткарино, Московская область
Новое Лыткаринское кладбище Участок 1 №1525
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