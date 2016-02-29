Лютов Игорь Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.04.1963
Дата смерти29.02.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1963
Отец: Лютов Владимир Алексеевич
Мать: Лютова Нина Семёновна
Рождение ребёнка
07.01.1994
Дочь: Лютова Валерия Игоревна
Мать ребёнка: Лютова Ирина Николаевна
Красково, Люберцы, Московская область
Смерть
29.02.2016
Лыткарино, Лыткарино, Московская область
Новое Лыткаринское кладбище Участок 1 №1525