Кузнецова (Червева) Евдокия Петровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.02.1900
Сын: Кузнецов Павел Васильевич
Отец ребёнка: Кузнецов Василий Иванович
Рождение ребёнка
?.05.1901
Дочь: Елена Васильевна
Отец ребёнка: Кузнецов Василий Иванович
Рождение ребёнка
30.06.1902
Дочь: Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Кузнецов Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно