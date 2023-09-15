Кузнецова (Червева) Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Червева) Евдокия Петровна

Место рождения

Новобарачаты, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Новобарачаты, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
22.02.1900

Сын: Кузнецов Павел Васильевич

Отец ребёнка: Кузнецов Василий Иванович

Новобарачаты, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
?.05.1901

Дочь: Елена Васильевна

Отец ребёнка: Кузнецов Василий Иванович

Новобарачаты, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
30.06.1902

Дочь: Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Кузнецов Василий Иванович

Новобарачаты, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Василий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Новобарачаты, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно
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