Колотий (Зябликова) Ефимия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1968
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Трушицина Евгения Викторовна
Отец ребёнка: Колотий Виктор Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Викторовна
Отец ребёнка: Колотий Виктор Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила Викторовна
Отец ребёнка: Колотий Виктор Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колотий Александр Викторович
Отец ребёнка: Колотий Виктор Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Колотий Виктор Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колотий Константин Викторович
Отец ребёнка: Колотий Виктор Семёнович
Смерть
Около 1968
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно