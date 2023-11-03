Колотий (Зябликова) Ефимия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колотий (Зябликова) Ефимия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1968

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Трушицина Евгения Викторовна

Отец ребёнка: Колотий Виктор Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Викторовна

Отец ребёнка: Колотий Виктор Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила Викторовна

Отец ребёнка: Колотий Виктор Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колотий Александр Викторович

Отец ребёнка: Колотий Виктор Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колотий Яков Викторович

Отец ребёнка: Колотий Виктор Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колотий Константин Викторович

Отец ребёнка: Колотий Виктор Семёнович

Смерть
Около 1968
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
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