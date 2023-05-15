Соропова Долгор Бальжинимаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соропова Долгор Бальжинимаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1949

Дата смерти

2014

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.03.1970

Сын: Дониров Батор Аюржанаевич

Отец ребёнка: Дониров Аюржана Аюшеевич

Рождение ребёнка
02.05.1972

Сын: Дониров Баир Аюржанаевич

Отец ребёнка: Дониров Аюржана Аюшеевич

Рождение ребёнка
23.03.1974

Дочь: Донирова Баирма Аюржанаевна

Отец ребёнка: Дониров Аюржана Аюшеевич

Рождение ребёнка
30.08.1976

Дочь: Донирова Байгалма Аюржанаевна

Отец ребёнка: Дониров Аюржана Аюшеевич

Рождение ребёнка
15.09.1985

Дочь: Донирова Галсана Аюржанаевна

Отец ребёнка: Дониров Аюржана Аюшеевич

Рождение ребёнка
12.06.1987

Дочь: Донирова Александра Аюржанаевна

Отец ребёнка: Дониров Аюржана Аюшеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дониров Аюржана Аюшеевич

Смерть
2014