Соропова Долгор Бальжинимаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1949
Дата смерти2014
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.03.1970
Сын: Дониров Батор Аюржанаевич
Отец ребёнка: Дониров Аюржана Аюшеевич
Рождение ребёнка
02.05.1972
Отец ребёнка: Дониров Аюржана Аюшеевич
Рождение ребёнка
23.03.1974
Дочь: Донирова Баирма Аюржанаевна
Отец ребёнка: Дониров Аюржана Аюшеевич
Рождение ребёнка
30.08.1976
Дочь: Донирова Байгалма Аюржанаевна
Отец ребёнка: Дониров Аюржана Аюшеевич
Рождение ребёнка
15.09.1985
Дочь: Донирова Галсана Аюржанаевна
Отец ребёнка: Дониров Аюржана Аюшеевич
Рождение ребёнка
12.06.1987
Дочь: Донирова Александра Аюржанаевна
Отец ребёнка: Дониров Аюржана Аюшеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2014