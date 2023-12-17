Adler Jüri — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Adler Jüri

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1782

Пол

Мужской

Отец

1743 г.р.

Мать

1756 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1782

Отец: Tallijago Mats Tootsi / Tallijago Mats

Мать: Tallijago Leno

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