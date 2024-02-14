(Бахтиярова) Масружихан
Место рожденияВерхние Лащи,Янтугановская волость Буинского уезда Симбирской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Баязитов Бахтияр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Заббаров Габделькахар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Заббаров Габделькахар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кахаров Исхак
Отец ребёнка: Заббаров Габделькахар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кахаров Рахимжан
Отец ребёнка: Заббаров Габделькахар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кахаров Ибрагим
Отец ребёнка: Заббаров Габделькахар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Заббаров Габделькахар
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно