(Бахтиярова) Масружихан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Бахтиярова) Масружихан

(Бахтиярова) Масружихан

Место рождения

Верхние Лащи,Янтугановская волость Буинского уезда Симбирской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Баязитов Бахтияр

Мать: Баязитова Бахтияра Вторая Жена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Заббаров Габделькахар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Заббаров Габделькахар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кахаров Исхак

Отец ребёнка: Заббаров Габделькахар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кахаров Рахимжан

Отец ребёнка: Заббаров Габделькахар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кахаров Ибрагим

Отец ребёнка: Заббаров Габделькахар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кахаров Габдельнасыйр

Отец ребёнка: Заббаров Габделькахар

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заббаров Габделькахар

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.