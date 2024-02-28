Ломаева Анна Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ломаева Анна Анатольевна

Место рождения

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

Дата рождения

Около 26.04.1982

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 26.04.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
Около 29.08.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федоров Владимир Леонидович

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
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