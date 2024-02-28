Ломаева Анна Анатольевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 26.04.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 26.04.1982
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 29.08.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Федоров Владимир Леонидович
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Минусинск, город Минусинск, Красноярский край