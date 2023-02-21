Платова (Тепаева) Марина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлатова (Тепаева) Марина Викторовна

Платова (Тепаева) Марина Викторовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.08.1984

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1984

Отец: Тепаев Виктор Васильевич

Мать: Ульянова Тепаева Людмила Александровна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close