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Платова (Тепаева) Марина Викторовна
Платова (Тепаева) Марина Викторовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
31.08.1984
Пол
Женский
Отец
Тепаев Виктор Васильевич
1954 г.р.
Мать
Ульянова Тепаева (Платова) Людмила Александровна
1953 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕТ
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1984
Отец:
Тепаев Виктор Васильевич
Мать:
Ульянова Тепаева Людмила Александровна
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