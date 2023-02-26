Саранцев Дмитрий Платонович
Место рожденияд.Большие Коряги Велижский р-он Смоленской обл.
Дата рождения1909
Дата смерти09.01.1950
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Большие Коряги Велижский р-он Смоленской обл.
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Гурнович Галина
Мать ребёнка: Никитина Елена Андреевна
д.Алексино Рузского р-она Московской облю
Рождение ребёнка
31.08.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Никитина Елена Андреевна
д.Алексино Рузского р-она Московской облю
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Саранцев Михаил
Мать ребёнка: Никитина Елена Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Никитина Елена Андреевна
Смерть
09.01.1950
д.Алексино Рузского р-она Московской облю