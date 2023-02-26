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Саранцев Дмитрий Платонович

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Место рождения

д.Большие Коряги Велижский р-он Смоленской обл.

Дата рождения

1909

Дата смерти

09.01.1950

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1931 г.р.
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Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Большие Коряги Велижский р-он Смоленской обл.
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Гурнович Галина

Мать ребёнка: Никитина Елена Андреевна

д.Алексино Рузского р-она Московской облю
Рождение ребёнка
31.08.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Никитина Елена Андреевна

д.Алексино Рузского р-она Московской облю
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саранцев Михаил

Мать ребёнка: Никитина Елена Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Никитина Елена Андреевна

Смерть
09.01.1950
д.Алексино Рузского р-она Московской облю
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