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Каутин Алексей Михайлов

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Место рождения

Демьяны, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1778

Дата смерти

27.02.1833

Пол

Мужской

Добавил:

EN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Каутин Михайло Иванов

Мать: ?

Демьяны, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Петровского у. дер. Старова?
Рождение ребёнка
04.02.1796

Сын: Каукин Федор Алексеев

Мать ребёнка: Фекла Гаврилова

Демьяны, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Демьяны Относительно возникновения села и происхождения его названия в Хлебниковском летописце мы находим такие данные: будто бы в самой отдаленной древности в этом месте жил ростовский князь Ратобор-... Показать все
Рождение ребёнка
1800

Сын: Каутин Степан Алексеев

Мать ребёнка: Фекла Гаврилова

Демьяны, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
11.07.1801

Сын: Каутин Артемий Алексеев

Мать ребёнка: Фекла Гаврилова

Рождение ребёнка
10.06.1804

Дочь: Агриппина Алексеева

Мать ребёнка: Фекла Гаврилова

Рождение ребёнка
02.08.1805

Сын: Каутин Матфей Алексеев

Мать ребёнка: Фекла Гаврилова

Демьяны, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
27.12.1807

Сын: Каутин Василий Алексеев

Мать ребёнка: Фекла Гаврилова

Смерть
27.02.1833
Демьяны, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Причина смерти: от чахотки
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