Каутин Алексей Михайлов
Место рождения
Дата рождения1778
Дата смерти27.02.1833
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Каутин Михайло Иванов
Мать: ?
Петровского у. дер. Старова?
Рождение ребёнка
04.02.1796
Мать ребёнка: Фекла Гаврилова
Демьяны Относительно возникновения села и происхождения его названия в Хлебниковском летописце мы находим такие данные: будто бы в самой отдаленной древности в этом месте жил ростовский князь Ратобор-... Показать все
Рождение ребёнка
1800
Мать ребёнка: Фекла Гаврилова
Рождение ребёнка
11.07.1801
Мать ребёнка: Фекла Гаврилова
Рождение ребёнка
10.06.1804
Дочь: Агриппина Алексеева
Мать ребёнка: Фекла Гаврилова
Рождение ребёнка
02.08.1805
Мать ребёнка: Фекла Гаврилова
Рождение ребёнка
27.12.1807
Мать ребёнка: Фекла Гаврилова
Смерть
27.02.1833
Причина смерти: от чахотки