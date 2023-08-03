De Gache Jacek Wiktor — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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De Gache Jacek Wiktor

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1919

Пол

Мужской

Отец

Около 1886 г.р.

Мать

Около 1894 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: De Gache Jerzy Roman

Мать: De Gache Helena Wilhelmina

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