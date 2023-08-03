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De Gache Jacek Wiktor
De Gache Jacek Wiktor
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1919
Пол
Мужской
Отец
De Gache Jerzy Roman
Около 1886 г.р.
Мать
De Gache (Remiszewska) Helena Wilhelmina
Около 1894 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец:
De Gache Jerzy Roman
Мать:
De Gache Helena Wilhelmina
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