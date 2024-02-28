Бизина (Гаврилова) Гликерия Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бизина (Гаврилова) Гликерия Филипповна

Место рождения

Ишеево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Гаврилов Филипп Яковлев

Мать: Гаврилова Акилина Филипова

Ишеево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1905

Сын: Бизин Степан Петрович

Отец ребёнка: Бизин Петр Феофанович

Рождение ребёнка
1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бизин Петр Феофанович

Танаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гусева Софья Петровна

Отец ребёнка: Бизин Петр Феофанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Феофанова Антонина Петровна

Отец ребёнка: Бизин Петр Феофанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бизин Василий Петрович

Отец ребёнка: Бизин Петр Феофанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бизин Николай Петрович

Отец ребёнка: Бизин Петр Феофанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бизин Петр Феофанович

Смерть
Неизвестно
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