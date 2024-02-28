Бизина (Гаврилова) Гликерия Филипповна
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Бизин Петр Феофанович
Рождение ребёнка
1920
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бизин Петр Феофанович
Танаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гусева Софья Петровна
Отец ребёнка: Бизин Петр Феофанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Феофанова Антонина Петровна
Отец ребёнка: Бизин Петр Феофанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бизин Петр Феофанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бизин Петр Феофанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно