Рахматуллин Хусеин
Место рожденияд.Ключищи(Суыксу)Красно-Октябрьского р-на Горьковской обл.
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: Рахматулла
Мать: не указана
д.Ключищи(Суыксу)Красно-Октябрьского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
1895
Сын: Хусаинов Абдурахман
Мать ребёнка: Бадияджамал
д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
1908
Сын: Хусаинов Самиулла
Мать ребёнка: Бадияджамал
д.Ключищи(Суыксу)Красно-Октябрьского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Алия
Мать ребёнка: Бадияджамал
д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
1919
Сын: Хусаинов Махмут
Мать ребёнка: Бадияджамал
д.Ключищи(Суыксу)Красно-Октябрьского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Абубякирова Асьма
Мать ребёнка: Бадияджамал
д.Ключищи(Суыксу)Красно-Октябрьского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хусаинов Сафиулла
Мать ребёнка: Бадияджамал
д.Ключищи(Суыксу)Красно-Октябрьского р-на Горьковской обл.
Смерть
Неизвестно