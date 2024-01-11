Рахматуллин Хусеин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рахматуллин Хусеин

Место рождения

д.Ключищи(Суыксу)Красно-Октябрьского р-на Горьковской обл.

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: Рахматулла

Мать: не указана

д.Ключищи(Суыксу)Красно-Октябрьского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
1895

Сын: Хусаинов Абдурахман

Мать ребёнка: Бадияджамал

д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
1908

Сын: Хусаинов Самиулла

Мать ребёнка: Бадияджамал

д.Ключищи(Суыксу)Красно-Октябрьского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Алия

Мать ребёнка: Бадияджамал

д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
1919

Сын: Хусаинов Махмут

Мать ребёнка: Бадияджамал

д.Ключищи(Суыксу)Красно-Октябрьского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Абубякирова Асьма

Мать ребёнка: Бадияджамал

д.Ключищи(Суыксу)Красно-Октябрьского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хусаинов Сафиулла

Мать ребёнка: Бадияджамал

д.Ключищи(Суыксу)Красно-Октябрьского р-на Горьковской обл.
Смерть
Неизвестно
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