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Николаев Петр Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.11.1932

Дочь: Бочарникова Валентина Петровна

Мать ребёнка: Суворова Ирина Степановна

Кривец, Добровский муниципальный район, Липецкая область
русский
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бочарникова Антонина Петровна

Мать ребёнка: Суворова Ирина Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суворова Ирина Степановна

В свидетельстве о рождении дочки Вали - имя Арина, в свидетельстве о смерти - имя Ирина. У Петра Яковлевича в свидетельстве о рождении дочки Вали указано отчество - Яковлев
Смерть
Неизвестно
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