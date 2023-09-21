Николаев Петр Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.11.1932
Дочь: Бочарникова Валентина Петровна
Мать ребёнка: Суворова Ирина Степановна
Кривец, Добровский муниципальный район, Липецкая область
русский
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бочарникова Антонина Петровна
Мать ребёнка: Суворова Ирина Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
В свидетельстве о рождении дочки Вали - имя Арина, в свидетельстве о смерти - имя Ирина. У Петра Яковлевича в свидетельстве о рождении дочки Вали указано отчество - Яковлев
Смерть
Неизвестно