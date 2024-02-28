(Ермошкина) Евдокия
Место рождения
Дата рождения1927
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: Ермошкин Василий Васильев
Мать: Мария Алексеева
Рождение ребёнка
1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ярыгин Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ярыгин Иван
Смерть
Неизвестно
Клявлино, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость