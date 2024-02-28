(Ермошкина) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ермошкина) Евдокия

Место рождения

Уксада

Дата рождения

1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1902 г.р.

Мать

1901 г.р.

Муж

1925 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

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Место
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Рождение
1927

Отец: Ермошкин Василий Васильев

Мать: Мария Алексеева

Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ярыгин Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ярыгин Иван

Смерть
Неизвестно
Клявлино, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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