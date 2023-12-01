Платонов Внук Егора Ильича — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Платонов Внук Егора Ильича

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Платонов Сын Егора Ильича Егорович

Мать: Жена сына Егора Ильича

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