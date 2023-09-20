Табунова Валентина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.10.1935
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.09.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бродягин Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Владимир
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Юрий
Отец ребёнка: не указан