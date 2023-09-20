Табунова Валентина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТабунова Валентина Петровна

Табунова Валентина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.10.1935

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.09.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бродягин Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Владимир

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Юрий

Отец ребёнка: не указан

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