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Воробьев Валерий Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.10.1957

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
1988 г.р.

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1957

Отец: Воробьев Андрей Терентьевич

Мать: Молгачева Агафья Андреевна

Бракосочетание
17.06.1983

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.05.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.04.1988

Сын: Воробьев Егор Валерьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности