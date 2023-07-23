Воробьев Валерий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.10.1957
ПолМужской
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1957
Бракосочетание
17.06.1983
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.05.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.04.1988
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности