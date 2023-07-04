Сысоева (Ласковец) Анна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.03.1910
Дата смерти23.08.1975
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1910
Отец: Ласковец Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.07.1938
Сын: Ласковец Анатолий Вениаминович
Отец ребёнка: Сысоев Вениамин Селиванович (Селивестрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.08.1975
Причина смерти: острая анемия, травматический шок