Сысоева (Ласковец) Анна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сысоева (Ласковец) Анна Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.03.1910

Дата смерти

23.08.1975

Пол

Женский

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1910

Отец: Ласковец Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.07.1938

Сын: Ласковец Анатолий Вениаминович

Отец ребёнка: Сысоев Вениамин Селиванович (Селивестрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сысоев Вениамин Селиванович (Селивестрович

Смерть
23.08.1975
Причина смерти: острая анемия, травматический шок