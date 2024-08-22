(Ширяева) Елена Андреева
Место рождения
Дата рождения08.05.1914 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
08.05.1914 ст.
Отец: Ширяев Андрей Романов
Деревни Нератовки крестьянин Андрей Романов Ширяев и законная его жена Матрона Стефанова,оба православные
Крещение
09.05.1914 ст.
Восприемники: Деревни Нератовки крестьянский сын Григорий Романов Ширяев и деревни Нератовки крестьянская жена Евфимия Романова Прокудина
Смерть
Неизвестно