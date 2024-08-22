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(Ширяева) Елена Андреева

Место рождения

Нератовка, Сухаревская волость, Мензелинский уезд

Дата рождения

08.05.1914 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1914 ст.

Отец: Ширяев Андрей Романов

Мать: Ширяева Матрона Стефанова

Нератовка, Сухаревская волость, Мензелинский уезд
Деревни Нератовки крестьянин Андрей Романов Ширяев и законная его жена Матрона Стефанова,оба православные
Крещение
09.05.1914 ст.
Нератовка, Сухаревская волость, Мензелинский уезд
Восприемники: Деревни Нератовки крестьянский сын Григорий Романов Ширяев и деревни Нератовки крестьянская жена Евфимия Романова Прокудина
Смерть
Неизвестно

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