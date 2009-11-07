Айсина (Низаметдинова) Дания — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Айсина (Низаметдинова) Дания

Место рождения

д.Ключищи(Суыксу)Красно-Октябрьского р-на Горьковской обл.

Дата рождения

03.05.1955

Дата смерти

07.11.2009

Пол

Женский

Отец

1924 г.р.

Мать

1935 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1955

Отец: Низаметдинов Сямиулла

Мать: Низаметдинова (Якубова) Саира

Рождение ребёнка
04.03.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.01.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
07.11.2009
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно

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