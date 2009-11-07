Айсина (Низаметдинова) Дания
Место рожденияд.Ключищи(Суыксу)Красно-Октябрьского р-на Горьковской обл.
Дата рождения03.05.1955
Дата смерти07.11.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1955
Рождение ребёнка
04.03.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.01.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
07.11.2009
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно