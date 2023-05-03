Жеребцова Татьяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.04.1913
Дочь: Жеребцова Александра Васильевна
Отец ребёнка: Жеребцов Василий Иванович
Рождение ребёнка
29.09.1915
Сын: Жеребцов Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Жеребцов Василий Иванович
Смерть
Неизвестно