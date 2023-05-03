Жеребцова Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жеребцова Татьяна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.04.1913

Дочь: Жеребцова Александра Васильевна

Отец ребёнка: Жеребцов Василий Иванович

Хворощевка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
29.09.1915

Сын: Жеребцов Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Жеребцов Василий Иванович

Хворощевка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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