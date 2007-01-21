Лобанова (Булганина) Валентина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.08.1951
Дата смерти21.01.2007
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.11.1972
Дочь: Лобанова Ольга Борисовна
Отец ребёнка: Лобанов Борис Алексеевич
Рождение ребёнка
04.12.1980
Дочь: Лобанова Наталья Борисовна
Отец ребёнка: Лобанов Борис Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.01.2007