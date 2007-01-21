Лобанова (Булганина) Валентина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобанова (Булганина) Валентина Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.08.1951

Дата смерти

21.01.2007

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1949 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.11.1972

Дочь: Лобанова Ольга Борисовна

Отец ребёнка: Лобанов Борис Алексеевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.12.1980

Дочь: Лобанова Наталья Борисовна

Отец ребёнка: Лобанов Борис Алексеевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лобанов Борис Алексеевич

Смерть
21.01.2007
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