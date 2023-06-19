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Феоктист

Место рождения

Папоротно, Маловишерский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

До 1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Папоротно, Маловишерский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Феоктистова Анна Феоктистовна

Мать ребёнка: не указана

Папоротно, Маловишерский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Феоктистов Филипп Феоктистович

Мать ребёнка: не указана

Папоротно, Маловишерский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Феоктистов Ефрем Феоктистович

Мать ребёнка: не указана

Папоротно, Маловишерский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Феоктистов Афиноген Феоктистович

Мать ребёнка: не указана

Папоротно, Маловишерский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно