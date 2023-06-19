Феоктист
Место рождения
Дата рожденияДо 1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Феоктистова Анна Феоктистовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1815
Сын: Феоктистов Филипп Феоктистович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1815
Сын: Феоктистов Ефрем Феоктистович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1818
Сын: Феоктистов Афиноген Феоктистович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно