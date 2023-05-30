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Куминов Данил Артемович
Куминов Данил Артемович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Акимкина Анна Сергеевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ДК
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Биография
Биография
Источники
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать:
Акимкина Анна Сергеевна
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