Каплина Светлана Васильевна
Место рождения
Дата рождения24.01.1938
Дата смерти16.07.2021
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1938
Отец: Каплин Василий Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.07.1963
Дочь: Пастушкова Ольга Борисовна
Отец ребёнка: Пастушков Борис Гаврилович
Рождение ребёнка
07.09.1969
Сын: Пастушков Алексей Борисович
Отец ребёнка: Пастушков Борис Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.07.2021