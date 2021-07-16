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Каплина Светлана Васильевна

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Место рождения

Кропоткин, Кавказский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

24.01.1938

Дата смерти

16.07.2021

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1938

Отец: Каплин Василий Иванович

Мать: не указана

Кропоткин, Кавказский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
31.07.1963

Дочь: Пастушкова Ольга Борисовна

Отец ребёнка: Пастушков Борис Гаврилович

Бурон, Алагирский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
07.09.1969

Сын: Пастушков Алексей Борисович

Отец ребёнка: Пастушков Борис Гаврилович

Бурон, Алагирский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пастушков Борис Гаврилович

Смерть
16.07.2021
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