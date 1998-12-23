Ткачев Андрей Нестерович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1928
Дата смерти23.12.1998
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1928
Отец: Ткачев Нестер
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.01.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ткачева Мария Арефьевна
Рождение ребёнка
05.09.1964
Мать ребёнка: Ткачева Мария Арефьевна
Смерть
23.12.1998