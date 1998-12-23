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Ткачев Андрей Нестерович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1928

Дата смерти

23.12.1998

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1964 г.р.

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1928

Отец: Ткачев Нестер

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.01.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ткачева Мария Арефьевна

Рождение ребёнка
05.09.1964

Сын: Ткачев Владимр Андреевич

Мать ребёнка: Ткачева Мария Арефьевна

Смерть
23.12.1998
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