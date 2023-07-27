Чухарев Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.11.1953
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1953
Рождение ребёнка
14.06.1976
Сын: Чухарев Денис Александрович
Мать ребёнка: Чухарева Гульфира Файзулаевна
Рождение ребёнка
08.05.1980
Дочь: Качмар (чухарева) Светлана Александровна
Мать ребёнка: Чухарева Гульфира Файзулаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Носкова Любовь Галиковна
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно