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Чухарев Александр Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.11.1953

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1953

Отец: Чухарев Николай Иванович

Мать: Чухарева (устинова) Любовь Яковлевна

Рождение ребёнка
14.06.1976

Сын: Чухарев Денис Александрович

Мать ребёнка: Чухарева Гульфира Файзулаевна

Рождение ребёнка
08.05.1980

Дочь: Качмар (чухарева) Светлана Александровна

Мать ребёнка: Чухарева Гульфира Файзулаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Носкова Любовь Галиковна

Развод
Неизвестно

Жена: Чухарева Гульфира Файзулаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чухарева Гульфира Файзулаевна

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