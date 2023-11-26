Кынлабазов Тит Алексеевич
Место рожденияШоминские юрты
Дата рождения02.04.1782
Дата смерти08.05.1817
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1782
Шоминские юрты
Бракосочетание
15.04.1803
Рождение ребёнка
1804
Мать ребёнка: Кынлабазова Анисья Алексеевна
Рождение ребёнка
1807
Мать ребёнка: Кынлабазова Анисья Алексеевна
Рождение ребёнка
1807
Мать ребёнка: Кынлабазова Анисья Алексеевна
Рождение ребёнка
1809
Сын: Кынлабазов Андреян Титович
Мать ребёнка: Кынлабазова Анисья Алексеевна
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Явлина Мария Титовна
Мать ребёнка: Кынлабазова Анисья Алексеевна
Смерть
08.05.1817
Шоминские юрты