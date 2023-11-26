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Кынлабазов Тит Алексеевич

Место рождения

Шоминские юрты

Дата рождения

02.04.1782

Дата смерти

08.05.1817

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1782

Отец: Кынлабазов Алексей Степанович

Мать: Кынлабазова Домна Семеновна

Шоминские юрты
Бракосочетание
15.04.1803

Жена: Кынлабазова Анисья Алексеевна

Рождение ребёнка
1804

Сын: Кынлабазов Конон Титович

Мать ребёнка: Кынлабазова Анисья Алексеевна

Рождение ребёнка
1807

Сын: Кынлабазов Семен Титович

Мать ребёнка: Кынлабазова Анисья Алексеевна

Рождение ребёнка
1807

Сын: Кынлабазов Семен Титович

Мать ребёнка: Кынлабазова Анисья Алексеевна

Рождение ребёнка
1809

Сын: Кынлабазов Андреян Титович

Мать ребёнка: Кынлабазова Анисья Алексеевна

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Явлина Мария Титовна

Мать ребёнка: Кынлабазова Анисья Алексеевна

Смерть
08.05.1817
Шоминские юрты
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