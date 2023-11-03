Морина Архипова-Ларичева Пелагея Дементьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морина Архипова-Ларичева Пелагея Дементьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дементий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.03.1928

Дочь: Федорова Морина Александра Ефимовна

Отец ребёнка: Морин Ефим Руфманович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Морина Екатерина Ефимовна

Отец ребёнка: Морин Ефим Руфманович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Морина Надежда Ефимовна

Отец ребёнка: Морин Ефим Руфманович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Морина Татьяна Ефимовна

Отец ребёнка: Морин Ефим Руфманович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морин Иван Ефимович

Отец ребёнка: Морин Ефим Руфманович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морин Петр Ефимович

Отец ребёнка: Морин Ефим Руфманович

Смерть
Неизвестно
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