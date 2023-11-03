Морина Архипова-Ларичева Пелагея Дементьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дементий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.03.1928
Дочь: Федорова Морина Александра Ефимовна
Отец ребёнка: Морин Ефим Руфманович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Морина Екатерина Ефимовна
Отец ребёнка: Морин Ефим Руфманович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Морина Надежда Ефимовна
Отец ребёнка: Морин Ефим Руфманович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Морина Татьяна Ефимовна
Отец ребёнка: Морин Ефим Руфманович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Морин Иван Ефимович
Отец ребёнка: Морин Ефим Руфманович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Морин Петр Ефимович
Отец ребёнка: Морин Ефим Руфманович
Смерть
Неизвестно