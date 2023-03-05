Портных Пелогея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Портных Пелогея

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

После 1807 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.07.1830

Сын: Портных Евдоким

Отец ребёнка: Портных Трафим Яковлевич

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Федорья

Отец ребёнка: Портных Трафим Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Портных Дмитрий Трофимович

Отец ребёнка: Портных Трафим Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Портных Трафим Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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