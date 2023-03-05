Портных Пелогея
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.07.1830
Сын: Портных Евдоким
Отец ребёнка: Портных Трафим Яковлевич
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Федорья
Отец ребёнка: Портных Трафим Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Портных Дмитрий Трофимович
Отец ребёнка: Портных Трафим Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно