Зубова Анастасия Иоанновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубова Анастасия Иоанновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зубов Иоанн Хрисанфов

Рождение ребёнка
1888

Сын: Зубов Александр Иоаннович

Отец ребёнка: Зубов Иоанн Хрисанфов

Горка, Сямженский район, Северный край
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Зубова Анна Иоанновна

Отец ребёнка: Зубов Иоанн Хрисанфов

Горка, Сямженский район, Северный край
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Зубова Манефа Иоанновна

Отец ребёнка: Зубов Иоанн Хрисанфов

Горка, Сямженский район, Северный край
Смерть
Неизвестно
на 06.10.1915 год вышла замуж и жила в Горка Яловица

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