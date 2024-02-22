Зубова Анастасия Иоанновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1888
Сын: Зубов Александр Иоаннович
Отец ребёнка: Зубов Иоанн Хрисанфов
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Зубова Анна Иоанновна
Отец ребёнка: Зубов Иоанн Хрисанфов
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Зубова Манефа Иоанновна
Отец ребёнка: Зубов Иоанн Хрисанфов
Смерть
Неизвестно
на 06.10.1915 год вышла замуж и жила в Горка Яловица